Irán ve posible una reanudación de la guerra con Estados Unidos

Un marine a bordo del transporte anfibio 'USS New Orleans' durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes REMITIDA / HANDOUT por CENTCOM Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 18/4/2026

(EUROPRESS/CENTCOM)