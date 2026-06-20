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Rosario|12

Santa Fe se financia con recursos propios y endeudamiento externo

Anticipo de coparticipación: por ahora no, gracias

El ministro de Economía de la provincia descartó, por ahora, necesitar los 400 mil millones que ofreció el gobierno de Milei.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, anunció en conferencia de prensa la fecha del pago del primer Sueldo Anual Complementario para los empleados provinciales, que se abonará el lunes 23 de junio, pero estará depositado en las cuentas el viernes 20 foto prensa gobernacion
Ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares. Prensa Gobernación Santa Fe

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