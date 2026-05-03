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Cultura

Recital en el Teatro Vorterix

Nacho Vegas: humor, amor y revolución en un solo cantautor

El músico asturiano mostró el material de su último disco, “Vidas semipreciosas”, pero también interpretó sus clásicos, para deleite de un público incondicional.

Yumber Vera Rojas
Por Yumber Vera Rojas
Nacho Vegas
Nacho Vegas deslumbró al público porteño, siete años después de su anterior actuación. (Gentileza -)

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