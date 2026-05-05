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Cartelera
05 de mayo de 2026 - 3:01
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Días de gloria
Película estadounidense de 1978, dirigida por Terrence Malick, se sitúa en 1916, cuando una joven pareja escapa de la pobreza y la dura vida de Chicago, viajan a grandes campos de trigo de Texas, donde fingen ser hermanos, y trabajan en una finca donde el propietario se enamora de la chica, y le propone matrimonio. Con Richard Gere, Sam Shepard y Brooke Adams como protagonistas, el director prioriza lo visual sobre el diálogo (A las 20, en Cine Club.)
(Imagen Web)
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