Días de gloria

Película estadounidense de 1978, dirigida por Terrence Malick, se sitúa en 1916, cuando una joven pareja escapa de la pobreza y la dura vida de Chicago, viajan a grandes campos de trigo de Texas, donde fingen ser hermanos, y trabajan en una finca donde el propietario se enamora de la chica, y le propone matrimonio. Con Richard Gere, Sam Shepard y Brooke Adams como protagonistas, el director prioriza lo visual sobre el diálogo (A las 20, en Cine Club.)

(Imagen Web)