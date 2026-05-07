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Cultura

Dirigida por Dag Johan Haugerud

“Sueños de Oslo”: peculiar relato de crecimiento

El retrato de una adolescente que se enamora por primera vez funciona también como reflexión sobre los cruces entre realidad y ficción. La película del cineasta noruego ganó el año pasado el Oso de Oro en la Berlinale.

Diego Brodersen
Por Diego Brodersen
pelicula Sueños de Oslo
“Sueños de Oslo” cierra la llamada “Trilogía de Oslo” del director escandinavo. (Agnete Brun)

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