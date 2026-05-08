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El Mundo

Bombardeos israelíes en Beirut dejaron 12 muertos

Netanyahu anunció la muerte un comandante de Hezbolá

Las Fuerzas de Defensa de Israel advirtieron a su población sobre posibles ataques del grupo chií como represalia.

Collapsed rubble is pictured atop a building following an Israeli airstrike the previous day in the Haret Hreik neighbourhood of Beirut's southern suburbs on May 7, 2026
Collapsed rubble is pictured atop a building following an Israeli airstrike the previous day in the Haret Hreik neighbourhood of Beirut's southern suburbs on May 7, 2026 Bomardeoisraelí en un suburbio de Beirut. (AFP/AFP)

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