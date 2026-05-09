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La tormenta afectó a las principales ciudades balnearias: Mar del Plata, Necochea, Monte Hermoso, Pinamar y Miramar
La Costa atlántica bonaerense fue azotada por un potente temporal: un ciclón extratropical provocó olas de siete metros
El fenómeno meteorológico destruyó balnearios, provocó el cierre de puertos y mantiene en vilo a las localidades costeras bajo una doble alerta amarilla.
09 de mayo de 2026 - 15:14
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Un fuerte temporal azotó la Costa atlántica bonaerense.
(Capturas de Video)
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