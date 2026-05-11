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Deportes

Cómo será la definición del campeonato

Torneo Apertura 2026: cruces, días, horarios y cómo ver los Cuartos de final

Este martes comienza la definición para conocer a los cuatro mejores equipos del campeonato. Todo lo que hay que saber sobre la definición.

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river san lorenzo FOTOBAIRES torneo apertura 2026 river san lorenzo (FOTOBAIRES)

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