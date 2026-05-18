Tú, yo y la Toscana

típica comedia romántica estadounidense dirigida por Kat Coiro, escrita por Ryan Engle y protagonizada por Halle Bailey, Regé-Jean Page, Marco Calvani y Aziza Scott. La película transcurre en Italia y cuenta la historia de una joven cocinera que se instala ilegalmente en una villa toscana deshabitada, propiedad de un hombre al que apenas conoce, y lo que sucede después de que conoce al hermano del dueño (Cines del Centro.)

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