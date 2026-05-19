Ex machina

Ex Machina, dirigido por Alex Garland, es un film británico de ciencia ficción británica de 2014, con Domhnall Gleeson y Alicia Vikander como protagonisas. Cuenta la historia de un programador de la empresa Bluebook que recibe como premio la invitación del presidente de la compañía donde trabaja, con el fin de realizar el test de Turing a una androide con inteligencia artificial. La película ganó el Óscar a los mejores efectos visuales (A las 20, en Cine Club.)

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