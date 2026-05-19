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Leyes con "un retroceso" que "aniquila años de evolución del derecho"
El totalitarismo avanza en la reforma procesal
Penalistas cuestionan el proyecto que permite interrogatorios policiales sin presencia de abogado y habilita allanamientos sin orden del juez, entre otras medidas.
19 de mayo de 2026 - 3:12
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Pullaro avanza con su propuesta de mano dura, sin "cláusulas garantistas".
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