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Cultura

Protagonista y director de la película “Nada entre los dos”

Natalia Oreiro y Juan Taratuto: “Hay armonía y felicidad también en el dolor”

En el film que se estrena pasado mañana, el cineasta vuelve a explorar los vínculos, en este caso entre dos personas que se conocen en un viaje laboral de la empresa para la que trabajan.

Oscar Ranzani
Por Oscar Ranzani
Juan Taratuto y Natalia Oreiro guadalupe lombardo

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