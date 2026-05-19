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Buenos Aires|12
Nuevo estudio de alcance nacional de la encuestadora matancera Proyección
Sólo un tercio de los argentinos llega a fin de mes
Se trata del peor dato de la serie. La última caída es abrupta y golpea las chances electorales del oficialismo libertario. Dominan las expectativas negativas.
Por
Marcial Amiel
19 de mayo de 2026 - 23:55
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Guadalupe Lombardo
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