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Rosario|12
Música. Sandra Corizzo presenta Fuerte en Lavardén
Cantar desde la máxima cercanía
La cantautora rosarina ofrece su nuevo videoclip en una ceremonia que incluye a Reynaldo Sietecase y Damián Schwarzstein.
Por
Leandro Arteaga
21 de mayo de 2026 - 3:05
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Sandra Corizzo apela a la intimidad que puede generar la música para presentar su videoclip.
Gentileza
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