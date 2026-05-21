Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
cine argentino
escuelas
León Gieco
Michael Jackson
Película
Salud pública
Marcha Federal
Comunidades indígenas
arqueología
UBA
Museo
Jujuy
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Rosario|12
Marcha por la salud con fuerte presencia de trabajadores estatales
Los recortes que hacen más daño
21 de mayo de 2026 - 3:10
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Marcha Nacional de Salud en Rosario
Gentileza ATE Rosario
Últimas Noticias
Los recordatorios de hoy
Sergio González, Marcos Alberto Joaquín Luque, Elba Irma Mon, Norma Sintora Maglione, Ana María del Valle Heinz
El equipo puede aspirar al repechaje por la Sudamericana
Lanús perdió con Liga de Quito y quedó sin chances en la Copa
El único gol fue convertido por el delantero Pedro
Estudiantes perdió con Flamengo y se aleja de la clasificación en la Libertadores
El conjunto de Coudet pudo llegar al empate en la última jugada
La costumbre de festejar en el final. River igualó con Bragantino en el descuento
Por
Adrián De Benedictis
Exclusivo para
Se recalienta la interna libertaria
Bullrich le metió más presión a Adorni y presentó su declaración jurada
La interna libertaria sigue escalando en la Casa Rosada
El invierno está llegando a La Libertad Avanza
Por
Melisa Molina
Un trabajador porteño gana el triple que uno riojano
Salarios fragmentados y desigualdad creciente
Por
Mara Pedrazzoli
Con apoyo de gobernadores aliados
El tarifazo del gas viene marchando
Por
Eva Moreira
El País
Se recalienta la interna libertaria
Bullrich le metió más presión a Adorni y presentó su declaración jurada
Reclaman que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento
Los gremios universitarios paran por una semana
Una multitud se movilizó en la Marcha Federal de la Salud
“Hay días que en el hospital solamente tengo mis manos”
Por
Ayelén Berdiñas
Ahora debe ir al Senado
Diputados aprobó la ley de hojarasca
Economía
La crisis de venta de cero kilómetro pone en jaque a las terminales
Ya hay 140 mil autos stockeados sin vender
Un trabajador porteño gana el triple que uno riojano
Salarios fragmentados y desigualdad creciente
Por
Mara Pedrazzoli
Las ventas al exterior crecieron 33,6 por ciento
Balanza comercial en positivo
Luego de tres jornadas seguidas en alza
El dólar mayorista retrocedió 1 peso
Sociedad
Un informe de Greenpeace denuncia la terrible situación
Más de 60 mil hectáreas de bosques quemadas en los últimos meses
El humo se veía desde varios barrios porteños
Dos personas trasladadas por un incendio en la Autopista 25 de Mayo
Fue condenado por homicidio culposo, abandono de persona y propagación de pandemia
El dueño del ex Sanatorio San Carlos irá a la cárcel por mal manejo de la Covid-19
Las elecciones parlamentarias de Escocia le dieron una mala noticia a la autora de Harry Potter
En el distrito donde vive JK Rowling ganó una persona trans
Deportes
El equipo puede aspirar al repechaje por la Sudamericana
Lanús perdió con Liga de Quito y quedó sin chances en la Copa
El único gol fue convertido por el delantero Pedro
Estudiantes perdió con Flamengo y se aleja de la clasificación en la Libertadores
El conjunto de Coudet pudo llegar al empate en la última jugada
La costumbre de festejar en el final. River igualó con Bragantino en el descuento
Por
Adrián De Benedictis
Los santiagueños eliminaron a Instituto de Córdoba
Liga Nacional: Quimsa completó el cuadro de semifinales