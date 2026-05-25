Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

Colombia

📰 Con muchos conocidos

AME5072. BOGOTÁ (COLOMBIA), 25/05/2026.- El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, habla en una rueda de prensa este lunes, donde anunció los 26 convocados para el Mundial 2026, en Bogotá (Colombia). El centrocampista James Rodríguez, del Minnesota United, y el delantero Luis Díaz, del Bayern Munich, lideran la lista de 26 jugadores que representarán a Colombia en el Mundial de 2026, una convocatoria sin sorpresas en la que aparecieron los jugadores Lorenzo suele llamar. EFE/ Carlos Ortega
Néstor Lorenzo anunció a sus elegidos en conferencia de prensa. EFE. EFE

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Caputo ante a los futuros vencimientos

Endeudarse cada vez más para pagar la deuda

El Coliseo Podestá y su primera producción integral en La Plata

Memorias de un teatro que ya estuvo en remate

Por Omar Alfonzo
Crece el agro, pero cae la industria y ya se perdieron más de 200 mil empleos

La economía del “serrucho” y el riesgo de crecer sin volver a incluir

Estudiantes se movilizan contra la presencia de la diputada provincial Oriana Colugnatti

El rechazo a la participación de una diputada libertaria obligó a suspender una actividad en la Untref

Por Marcial Amiel

Exclusivo para

Cayó cerca de un 6%, tras los anuncios de Trump sobre los acuerdos de paz

El precio del crudo se desplomó

Azul y pequeño como una pelota de golf

Un nuevo pulpo descubierto en las Galápagos

Primera encíclica de León XIV

Rotunda reafirmación de la doctrina social en la era de la inteligencia artificial

Por Washington Uranga

¿Argentina en riesgo de manipulación electoral?

Por Mempo Giardinelli

El País

Se congregaron en San José 1111

Cristina Kirchner salió a saludar a la militancia este 25 de Mayo

La interna gubernamental no se toma feriados

A Patricia Bullrich la dejaron afuera del Cabildo

Advertencia del arzobispo García Cuerva

“La sombra de una nube de desmantelamiento social se asoma en el horizonte”

Por Washington Uranga
Un abogado denunció al Presidente por "abuso de autoridad"

Otro capítulo de la guerra entre Milei y Villarruel: la vice no fue invitada al Tedeum

Economía

Caputo ante a los futuros vencimientos

Endeudarse cada vez más para pagar la deuda

El FMI cuestionó cómo se calcula el resultado fiscal

Intereses debajo de la alfombra

El FMI cuestionó cómo se calcula el resultado fiscal

Intereses debajo de la alfombra

Cayó cerca de un 6%, tras los anuncios de Trump sobre los acuerdos de paz

El precio del crudo se desplomó

Sociedad

Nuevo caso de injuria racial en Brasil

Un argentino detenido por calificar a un niño de “esclavo”

El arte del riad, esos antiguos palacios marroquíes devenidos en hotel, museo o restaurante

Mil y una noches entre arabescos en la medina milenaria

Por Julián Varsavsky
Guillermo Durán y Waldemar Iglesias presentaron un libro sobre fútbol y matemática

Los datos no se manchan

Por Pablo Esteban
La OMS lanza una nueva advertencia por el brote en RD Congo

La epidemia de ébola es “extremadamente grave y difícil”

Deportes

Se cierran las fases de grupos

San Lorenzo, Estudiantes y Lanús, a todo o nada en las Copas

Una lista con muchos conocidos del fútbol argentino

Mundial 2026: Juanfer Quintero y Campaz, entre los 26 de Colombia

Molina, Almada y Lo Celso ya están a disposición en el predio de Ezeiza

El primer diagnóstico de Messi por su molestia alivió a la Selección

El pilarense se motró exultante por el presente del equipo

Colapinto y su felicidad por el buen momento en Alpine