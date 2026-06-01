Las ovejas detectives

En esta película dirigida por Kyle Balda, cada noche, un pastor lee en voz alta un asesinato misterioso, fingiendo que sus ovejas pueden entenderlo. Cuando lo encuentran muerto, las ovejas se dan cuenta enseguida de que ha sido un asesinato y creen saber cómo resolverlo. Es una comedia familiar e ingeniosa que combina acción real y animación. El elenco está encabezado por Hugh Jackman y Emma Thompson (Las Tipas y Showcase.)

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