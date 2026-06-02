El Presidente desembolsó al menos $1400 millones en viajes al exterior este año
Las excursiones de Milei por el mundo, un gasto suntuoso a salvo de la motosierra
El libertario ya lleva diez giras en seis meses de 2026, 49 en total durante todo su mandato. De acuerdo a un pedido de acceso a la información pública de Página/12, gastó por lo menos tres veces más que lo que comunicó Adorni en su informe ante el Congreso. El 4 de julio, Milei volverá a su destino favorito, para festejar la independencia de EEUU.