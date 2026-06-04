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El Mundo

"Es la última muestra del plan intervencionista"

Cuba condenó las sanciones de Estados Unidos a Díaz Canel y su familia

Washington dispuso castigos financieros al presidente del país caribeño, parte de sus familiares y otras personas e instituciones. Según La Habana, el embate será un “fracaso”.

Diaz Canel Trump
Diaz-Canel y Trump, un duelo que sigue su escalada. Sin Credito

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