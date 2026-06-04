Gervasio Muñoz: “Si tenés 50 departamentos, no pagás Ganancias, pero si alquilás, no las podés deducir”

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El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional advirtió, además, por Radio 750 sobre una serie de medidas que se avecinan en el Congreso.

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Andres Macera

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