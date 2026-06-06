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La tenista rusa de 19 años sumó su primer título de Grand Slam
Sangre joven: Mirra Andreeva se consagró en Roland Garros
La número 8 del mundo superó en dos sets a la sorprendente polaca Maja Chwalinska.
06 de junio de 2026 - 20:43
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Andreeva celebró el título con su perrito Ash.
THOMAS SAMSON. AFP
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