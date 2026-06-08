Con el sello de los hermanos Dardenne, Madres jóvenes se centra en el día a día de Jessica, Perla, Julie, Ariane y Naïma, cinco jóvenes que se criaron en circunstancias difíciles y ahora conviven en un hogar de acogida en Bélgica. Lejos de ser un ambiente burocrático hostil, el refugio les brinda apoyo social mientras enfrentan conflictos muy concretos. Una gran película de cine de autor belga que pone el acento en los márgenes, con una mirada humanista (Cines del Centro.)

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