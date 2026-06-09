Investigan una asociación ilícita y defraudación por 1.400 millones de pesos
Causa Pami: imputaron al exdiputado Carasso tras los allanamientos
La medida fue dispuesta en el marco de la investigación vinculada a la firma Ethical pero no por el presunto hecho de facturación irregular. Marcos Carasso fue ex presidente de la UCR Córdoba y ex candidato a vice gobernador de Luis Juez. Según fuentes consultadas, esta semana el exlegislador será indagado y, posteriormente, se conocerá la imputación del fiscal.