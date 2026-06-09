Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Argentina vs Islandia hoy: a qué hora es el partido amistoso y dónde verlo
6 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 9 de junio de 2026
-1min
Argentina vs Islandia hoy: a qué hora es el partido amistoso y dónde verlo
6 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 9 de junio de 2026
-1min
Argentina vs Islandia hoy: a qué hora es el partido amistoso y dónde verlo
6 min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Córdoba|12
Búsqueda de Luciana
Paola Nanini, intendenta de Colonia Caroya: Apenas se radicó la denuncia, se activaron todos los operativos
La funcionaria precisó que el rastrillaje se concentra ahora en el sector rural y de montes. Confirmaron que el rastro de la geolocalización del celular se perdió minutos después de la salida escolar.
09 de junio de 2026 - 19:11
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Luciana Aylén Barrios.
Redes sociales
Últimas Noticias
Hallados en excavación hecha en mayo
Caso Fernández Lima: el fiscal quiere analizar nuevos restos óseos
Búsqueda de Luciana
Paola Nanini, intendenta de Colonia Caroya: Apenas se radicó la denuncia, se activaron todos los operativos
"Scaloneta Mundial"
Ulises Bueno presentó la canción de Argentina en el Mundial
Buscan reconstruir pagos por la casa de Indio Cuá
Caso Adorni: la Justicia abrió el celular del contratista y suma nuevas pruebas en la causa por enriquecimiento ilícito
Exclusivo para
Naturaleza y relax: Escapada a Gualeguaychú para dos personas
Escapada urbana: Viví Buenos Aires como un turista
Entre el asombro, la reivindicación y el silencio del gobierno
El impacto político de la movilización por el Indio Solari
Por
Werner Pertot
Ambos países amenazan con retomar las hostilidades
Irán e Israel cesaron sus ataques tras el fuego cruzado
El País
Buscan reconstruir pagos por la casa de Indio Cuá
Caso Adorni: la Justicia abrió el celular del contratista y suma nuevas pruebas en la causa por enriquecimiento ilícito
El mayor ataque contra la Iglesia católica durante la dictadura
Rafecas llamó a indagatoria a cuatro policías federales por la masacre de los palotinos
Por
Luciana Bertoia
El detrás de escena de las negociaciones
El Gobierno va a firmar un acuerdo con las universidades, pero el reclamo sigue en la Corte Suprema: ¿de cuánto será el aumento?
Por
Vardan Bleyan
La Justicia caratuló el caso como "muerte dudosa"
Encontraron muerto a un socio de Martín Menem
Economía
Con Milei cerraron más de 24 mil empresas
Crisis de las pymes: crecen los procesos judiciales por quiebras y concursos
Todas las fichas al agro, la energía y la minería
El modelo de Milei: “ganadores naturales” y teoría del derrame
Boletín Oficial
El tiro de gracia para Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 9 de junio de 2026
Sociedad
Hallados en excavación hecha en mayo
Caso Fernández Lima: el fiscal quiere analizar nuevos restos óseos
Prisión domiciliaria y salidas seis veces por semana para atender un maxikiosco
Abuso y trata sexual en Independiente: la justicia condenó Leonardo Cohen Arazi
La carrera por cotizar en los mercados enciende alarmas
OpenAI, creadora de ChatGPT, más cerca de salir a la bolsa: ¿qué busca?
El acceso estaba prohibido
Tragedia del Glaciar Vinciguerra: revelan cómo murieron la turista y el guía
Deportes
"Scaloneta Mundial"
Ulises Bueno presentó la canción de Argentina en el Mundial
El historial de los que se perdieron la cita máxima a pocos días del inicio
Los sueños rotos a horas del Mundial
Por
Lucas Gatti
Presentan el libro Las Calles no olvidan, perfiles de grandes jugadores del ascenso
El fútbol y su magia, por fuera de las grandes luces
Los jugadores que pueden rescribir la historia
Los 10 récords que pueden ser batidos en el Mundial 2026