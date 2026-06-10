Protagoniza el musical “Charlie y la fábrica de chocolate” en el Gran Rex
Agustín “Rada” Aristarán: “Creo que el teatro es lo que va a salvarnos”
El actor interpreta al extrovertido Willy Wonka en la versión musical de la novela escrita por Roal Dahl y llevada al cine en tres oportunidades. “Nadie ni nada podrá contra el hecho poético y revolucionario del teatro”, afirma en la entrevista en la que habla sobre el boom de los musicales, la importancia del teatro en la actualidad como refugio del mundo, el peligro de estar desinformado y sobreinformado, y la embestida del gobierno a las distintas instituciones culturales y sus representantes.