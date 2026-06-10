Carasso: “La Justicia no me atribuye ningún hecho de defraudación al Pami”

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El exdiputado radical hizo su descargo a través de un comunicado. Dijo que esperará a ampliar su declaración antes de dar precisiones.
10 de junio de 2026 - 12:30
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Marcos Carasso, ex intendente de General Cabrera y ex candidato a vice gobernador de Luis Juez.
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