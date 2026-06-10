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Buenos Aires|12

El camino bonaerense a 2027

Con el sello de San Nicolás, los Passaglia empujan una tercera vía para esquivar a Milei y al PJ

El lanzamiento se prepara para después del Mundial de fútbol. Aceitan relaciones con sectores de centro en la Provincia, pero también con los gobernadores.

María Belén Robledo
Por María Belén Robledo

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