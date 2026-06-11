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Balotaje en Perú: Keiko Fujimori pasó al frente por menos de 600 votos
La candidata de derecha logró pasar al frente con el voto de los peruanos en el exterior. El ente electoral proclamará un ganador recién tras la revisión de todas las impugnaciones.
11 de junio de 2026 - 11:54
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En su cuarto intento, Keiko Fujimori podría llegar finalmente a la presidencia de Perú
ANTHONY NINO DE GUZMAN. AFP
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