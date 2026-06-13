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"Conociendo la raíz", la película independiente de Almirante Brown, se estrena en el Cine Gaumont
“Las calles de nuestro barrio fueron el escenario y el cine nuestra trinchera”
Surgida del trabajo conjunto de alumnos y docentes de la Escuela de Comedia Musical Malibú, la película sigue a un grupo de adolescentes del barrio en su pregunta sobre la identidad.
Por
Omar Alfonzo
13 de junio de 2026 - 19:04
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Bluesky
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Un grupo de docentes y alumnos construyeron una historia de comedia musical en su barrio.
Gentileza -
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