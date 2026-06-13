Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires|12

"Conociendo la raíz", la película independiente de Almirante Brown, se estrena en el Cine Gaumont

“Las calles de nuestro barrio fueron el escenario y el cine nuestra trinchera”

Surgida del trabajo conjunto de alumnos y docentes de la Escuela de Comedia Musical Malibú, la película sigue a un grupo de adolescentes del barrio en su pregunta sobre la identidad.

Omar Alfonzo
Por Omar Alfonzo
Un grupo de docentes y alumnos construyeron una historia de comedia musical en su barrio. Gentileza -

Últimas Noticias

El de Mercedes conquistó la pole y Hamilton largará a su lado

Fórmula 1: Alpine va desde atrás y Russell se ilusiona

Fuerte reclamo por la libertad de Cristina Kirchner

Marziotta encabezó el segundo plenario de Peronismo por la Provincia en Bahía Blanca

Innovación en seguridad

Primera universidad del país en formar civiles para las fuerzas de seguridad

"Conociendo la raíz", la película independiente de Almirante Brown, se estrena en el Cine Gaumont

“Las calles de nuestro barrio fueron el escenario y el cine nuestra trinchera”

Por Omar Alfonzo

Exclusivo para

Peter Thiel - Juan Grabois: una especulación

Por Jorge Alemán
Se complica la situación judicial de Facundo Leal

La Justicia citó a indagatoria al extitular de Arsat por corrupción

Reflexiones sobre el presente y el futuro del mundo de la pelota

El Mundial 2026 en la era del Postfútbol

Por Gustavo Grazioli
Los esfuerzos de Adorni para dar buenas noticias

Tras el brutal ajuste, el Gobierno anunció que las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la SUBE

El País

Fuerte reclamo por la libertad de Cristina Kirchner

Marziotta encabezó el segundo plenario de Peronismo por la Provincia en Bahía Blanca

Peter Thiel - Juan Grabois: una especulación

Por Jorge Alemán
Cárcel de Magdalena

Cinco mujeres detenidas fueron torturadas y dos de ellas abusadas sexualmente

Por Adriana Meyer
Lo anunció uno de los querellantes en la criptoestafa

Denunciarán al fiscal Taiano por encubrimiento en el caso LIBRA

Economía

La cantidad de trabajadores formales cayó un 0,3% interanual

Cae el empleo registrado: 41 mil puestos menos en un año

Consideraron incorrecto que se les atribuyan responsabilidades

Las cripto se despegan de Adorni

Por Mara Pedrazzoli
El Central terminó la semana con saldo comprador

El dólar oficial cerró a la baja

Para préstamos en moneda extranjera

El Central modificó normas de crédito

Sociedad

Accidente en Mallorca

España: un argentino murió por inhalación de humo durante un incendio en un edificio

El caso reabrió el debate sobre el uso de las nuevas herramientas tecnológica en las fuerzas de seguridad

Un policía británico usó la inteligencia artificial para falsear pruebas y terminó apartado de sus funciones

Enfrenta la posible pena de prisión perpetua en Estados Unidos

Condenaron en Miami al medio hermano de Marcos Senesi por intentar secuestrar a una niña

Se espera frío y lluvia en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de junio

Deportes

El de Mercedes conquistó la pole y Hamilton largará a su lado

Fórmula 1: Alpine va desde atrás y Russell se ilusiona

En San Francisco, por la fecha 1 del Grupo B

Qatar vs Suiza hoy en vivo, por el Mundial 2026: minuto a minuto

Reemplaza a Balerdi en la lista mundialista

Senesi llegó a Kansas City para sumarse a la Selección

El argentino no pudo superar la Q2 en la Fórmula 1

Colapinto largará 13º en el GP de España