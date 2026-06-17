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“El GOAT prendido fuego”: los medios del mundo se rinden ante la actuación de Messi frente a Argelia

“La Pulga” superó a Mbappé en la tabla de goleadores de la actual edición y alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo artillero histórico de la competencia.

Messi
FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina vs Algeria KANSAS CITY (United States), 17/06/2026.- Lionel Messi of Argentina celebrates scoring the 3-0 goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Argentina against Algeria, in Kansas City, Missouri, USA, 16 June 2026. EFE/EPA/AMY KONTRAS AMY KONTRAS. AFP

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