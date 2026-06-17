Las mejores postales de la marea celeste y blanca que copó Kansas

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Una multitud de hinchas albicelestes dijeron presente en el estreno de la Scaloneta frente a Argelia en Estados Unidos.
17 de junio de 2026 - 2:10
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Hinchas argentinos, con Bombos y banderas, alentando a la Selección.
EFE -. EFE
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