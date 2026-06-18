Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

Por el Grupo L del Mundial 2026

A qué hora juegan Suiza vs. Bosnia-Herzegovina, dónde verlo y posibles formaciones

Los directores tecnicos Suiza y Bosnia-Herzegovina AFP -

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El Gobierno de Milei, en dirección contraria

Trabajadores de plataformas celebraron el nuevo convenio de la OIT

Por el Grupo L del Mundial 2026

A qué hora juegan Suiza vs. Bosnia-Herzegovina, dónde verlo y posibles formaciones

Dentro de la gira Vivir sin Aire

Maná toca en River: fechas y precios de las entradas

Con el veneno de las eliminatorias, las selecciones sudamericanas quedaron en deuda

Los números en rojo de la Conmebol en el debut

Por Pablo Vignone

Exclusivo para

Tras las críticas del presidente de EE.UU. por la condena a Eduardo Bolsonaro

Lula le exigió a Trump que no se meta con las elecciones de Brasil

Aplican un protocolo ilegal

Demandan al municipio de San Isidro por obstaculizar el acceso al aborto legal

Por la menor actividad económica, bajan los ingresos

Pierde fuerza el superávit fiscal

Por Mara Pedrazzoli
Cayó la cotización de bonos de deuda; subió el riesgo país

Leve ajuste al alza del dólar

El País

Podrán declararse y no habrá sanciones

El Gobierno lanza un peligroso blanqueo de armas de fuego

Causa por enriquecimiento ilícito

Declaraciones juradas que no cierran: piden la indagatoria del hermano de Manuel Adorni

La oposición tiene los votos para remover al jefe de Gabinete

La Casa Rosada tuvo que ceder en el Congreso para salvar a Adorni

Por Paula Marussich
Macri monitorea la situación desde Estados Unidos

El PRO sigue presionando a Milei para que lo eche a Adorni

Por Werner Pertot

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 18 de junio de 2026

Por la menor actividad económica, bajan los ingresos

Pierde fuerza el superávit fiscal

Por Mara Pedrazzoli
Cayó la cotización de bonos de deuda; subió el riesgo país

Leve ajuste al alza del dólar

Tensiones en la estructura productiva de la provincia de Buenos Aires

La industria cae, los servicios repuntan

Por Juan Garriga

Sociedad

El operativo comenzó el domingo

Pescadores desaparecidos: extendieron la búsqueda a las costas de Berisso y Ensenada

Según el QS World University Rankings

La UBA se mantiene entre las 100 mejores del mundo y lidera en América Latina

Por la baja de la natalidad, que dejará a menos niños sin matrícula

Los jardines de infantes llegarían al 100% de cobertura en 2027

Caos en Constitución, en plena hora pico

Por una falla eléctrica, no funcionan los trenes del ramal Roca

Deportes

Por el Grupo L del Mundial 2026

A qué hora juegan Suiza vs. Bosnia-Herzegovina, dónde verlo y posibles formaciones

Con el veneno de las eliminatorias, las selecciones sudamericanas quedaron en deuda

Los números en rojo de la Conmebol en el debut

Por Pablo Vignone
De cara a los 16avos de final

Así quedó la tabla de posiciones de la fase de grupos del Mundial 2026 tras la fecha 1

Por el Grupo L del Mundial 2026

A qué hora juegan República Checa vs. Sudáfrica, dónde verlo y posibles formaciones