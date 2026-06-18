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Fueron aprobadas por el Comité Central del PCC
“No constituyen una desviación del proyecto socialista”: Cuba avanza con las reformas económicas de Díaz-Canel
Las medidas buscan abrir más sectores a la inversión privada, atraer capitales de cubanos en el exterior y descentralizar algunas decisiones.
18 de junio de 2026 - 11:12
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La reunión del Comité Central del Partido Comunista Cubano
EFE -
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