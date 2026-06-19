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Gestores, instituciones y organizaciones se reunieron en Pila para pensar políticas desde el territorio

Un nuevo Encuentro Regional de Cultura Bonaerense

La actividad combinó talleres de capacitación y fortalecimiento institucional con mesas de trabajo organizadas por ejes temáticos. Gentileza -

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