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Rosario|12

CONTRATAPA

Nunca vayan a un premio

Por Adrián Abonizio
ilustración Imagen Web

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Últimas Noticias

El empate 0-0 dejó al equipo de Beccacece al borde de la eliminación.

Ecuador no pudo ante un Curazao heroico

Se derrumbó la credibilidad de Adorni, incluso dentro del núcleo duro libertario

Un jefe de Gabinete más solo, limitado y débil

Por Analía Argento
Siempre que habló, se enterró mas

Uno por uno, los inventos y los tropezones mediáticos de Adorni que lo terminaron comprometiendo

Por Matías Ferrari
Solidaridad con el pueblo boliviano

Marcha en repudio al estado de excepción que declaró el presidente de Bolivia

Exclusivo para

El orígen de la lucha en las rutas contra el neoliberalismo en Neuquén

A 30 años del primer piquete de Cutral Co y Plaza Huincul

Por Bárbara Schijman
Otro capítulo de la guerra fría entre ambos

Villarruel le dio la espalda a Milei mientras hablaba en Rosario y fustigó a Adorni

Junto a Adorni, Bullrich y el gabinete nacional

Milei encabeza el acto por el Día de la Bandera

El gobierno sale a perseguir migrantes

Milei creó su propia versión del ICE

El País

Se derrumbó la credibilidad de Adorni, incluso dentro del núcleo duro libertario

Un jefe de Gabinete más solo, limitado y débil

Por Analía Argento
Miles de personas se sumaron al banderazo en Parque Lezama a un año de la detención de CFK

“Queremos tenerla a Cristina de candidata”

Por Paula Marussich
Siempre que habló, se enterró mas

Uno por uno, los inventos y los tropezones mediáticos de Adorni que lo terminaron comprometiendo

Por Matías Ferrari
Solidaridad con el pueblo boliviano

Marcha en repudio al estado de excepción que declaró el presidente de Bolivia

Economía

Proyecto de súper RIGI y cambios a la ley de Sociedades

Dos leyes para habilitar la impunidad artificial

Por Raúl Dellatorre
La crisis de ventas lleva a niveles récord la cantidad de productos “vencidos” y el negocio se derrumba

Postales de una economía de “basura” y canchas de pádel

Por Leandro Renou

Mientras hablamos de Adorni

Por Hernán Letcher
El popular paseo del Tigre recibe menos de la mitad del público que hace tres años, los comercios cierran y los locales quedan sin alquilar

El Puerto de Frutos también hace agua

Por David Cufré

Sociedad

El campeonato de fútbol podría generar 9 millones de toneladas de CO2

El Mundial en llamas y el medio ambiente en el horno

Por Soledad Ferrari
El orígen de la lucha en las rutas contra el neoliberalismo en Neuquén

A 30 años del primer piquete de Cutral Co y Plaza Huincul

Por Bárbara Schijman
La víctima tenías 42 años

Un muerto en un accidente en la Autopista Buenos Aires-La Plata

Sucedió a la altura de Pacheco

Murió una nena de seis años por un choque en la Panamericana

Deportes

El empate 0-0 dejó al equipo de Beccacece al borde de la eliminación.

Ecuador no pudo ante un Curazao heroico

En la última fecha se jugarán varios partidos sin ningún interés por el nuevo sistema

La paradoja del desempate olímpico

Grupo E del Mundial 2026

Ecuador vs. Curazao: el partido, minuto a minuto

La Plaza Dealey es el lugar donde ocurrió el episodio en 1963

El asesinato de Kennedy como atracción turística

Por Adrián De Benedictis