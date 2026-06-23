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Sociedad

Juicio por la muerte del Diez

Leopoldo Luque negó haber sido el médico clínico de Maradona: “Mi rol era muy claro”

A poco más de dos meses del inicio del juicio, esta semana comenzarán a declarar personas que tuvieron contacto cotidiano con el exfutbolista durante su internación domiciliaria.

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