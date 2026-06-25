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Córdoba|12

Dispusieron un perímetro de seguridad de 200 metros y evacuaron la zona

Hallaron material radioactivo en una planta de reciclaje de Río Cuarto

Especialistas de la CNEA llegaron al lugar para analizar la muestra. Se trataría de uranio empobrecido: el material está contenido y no hay riesgo para la población. Investigan su procedencia.

Los especialistas analizan el material hallado en Río Cuarto. Andrés Oviedo/ Puntal

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