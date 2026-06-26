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Córdoba|12

Inversión millonaria

La Provincia de Córdoba financiará obras clave en el Campus de la Universidad Nacional de Villa María

El proyecto contempla la construcción de 13 mil metros cuadrados de pavimento, nuevas veredas adaptadas y un moderno sistema de drenaje.

Inversión. La Provincia aportará más de $1.900 millones para obras en el campus de la Universidad Nacional de Villa María. Prensa Gobierno

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