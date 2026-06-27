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El País

El extenso comunicado de tres páginas

La carta completa de renuncia de Manuel Adorni

El ahora ex jefe de Gabinete publicó a las 18.38 en su red social “X” un escrito en el cual explicó los motivos por los cuales se aleja del cargo.

Matías Martín Campaya. EFE

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