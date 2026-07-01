Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Mundial 2026
Paraguay
Selección Argentina
Jaime Durán Barba
Mauricio Macri
Diego Santilli
Javier Milei
Casa Rosada
Manuel Adorni
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Buenos Aires|12
¡Llegó el correo!
Por
Andres Miquel
01 de julio de 2026 - 23:13
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
contra BA12 01 07 26
contra BA12 01 07 26
Gentileza -
Últimas Noticias
SuperRigi y eliminación de las PASO, las prioridades
Cumbre violeta: Milei bajó línea a la tropa libertaria para descongelar el Congreso
Por
Melisa Molina
¡Llegó el correo!
Por
Andres Miquel
La intimaron para que se retracte
Fuerte cruce en la Legislatura: acusaciones de “odio” y advertencias judiciales contra Muzzio por la ESI
El presidente de EE.UU. volvió a encender la alarma por posibles conflictos de interés
Trump declaró ingresos por al menos 1.400 millones de dólares en criptomonedas
Exclusivo para
En reemplazo del cardenal Michael Czerny
León XIV nombró a una tercera mujer al frente de un ministerio vaticano
En honor a las víctimas de los terremotos
El gobierno de Venezuela declaró duelo por siete días
Fue "una frase poco feliz"
El nuevo vocero de Milei ya tuvo que disculparse después de su primera conferencia
Lo obligan a desistir de una demanda
El Gobierno amenazó a Helmut Ditsch, autor de la obra del Glaciar Perito Moreno en Casa Rosada
El País
Tras festejar el 4 de julio con Lamelas
Milei canceló su viaje a EE.UU. y aseguran que viajará a Tucumán el Día de la Independencia
SuperRigi y eliminación de las PASO, las prioridades
Cumbre violeta: Milei bajó línea a la tropa libertaria para descongelar el Congreso
Por
Melisa Molina
La intimaron para que se retracte
Fuerte cruce en la Legislatura: acusaciones de “odio” y advertencias judiciales contra Muzzio por la ESI
El Gobierno se despega del exjefe de Gabinete
Manuel Adorni renunció al directorio de YPF y terminó de desvincularse del Estado
Economía
El dólar mayorista cerró en 1489 pesos para la venta
El Gobierno salió a frenar la suba
Aumentos por encima de la inflación y prórroga de los subsidios
La suba de tarifas mete tensión en el Gobierno
Por
Mara Pedrazzoli
Más golpes al bolsillo
El Gobierno congela el descuento de la SUBE para la tarifa social
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 1 de julio de junio de 2026
Sociedad
Fallo inédito: la Justicia patriarcal en su máxima expresión
Condenados por violación, pero libres
Por
Soledad Ferrari
Informe de La Casa del Encuentro
Violencia de género: se registraron 121 víctimas fatales en el primer semestre del año
El juicio se desarrolla en Santa Cruz
Denunciaron “presión mediática y política” sobre el Tribunal que debe juzgar el hundimiento del ARA San Juan
Nuevos cambios en la plataforma
Netflix endurece el control sobre las cuentas compartidas: ahora exigirá una nueva forma de acceso
Deportes
Los cruces confirmados
Mundial 2026: día y hora de todos los partidos de 8avos de Final
Por los 16avos de final
Bélgica le ganó 3-2 a Senegal en el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto
Los Tres Leones sobrevivieron ante Congo, pero hay dudas por su funcionamiento
La balada de Harry Kane: siempre habrá noches solitarias
Por
Pablo Amalfitano
El canadiense es juez internacional desde 2015
Drew Fischer será el árbitro de Argentina ante Cabo Verde en Miami