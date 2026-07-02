¿Lautaro o Julián?: las 3 dudas que tiene Scaloni para la formación de Argentina vs Cabo Verde

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Molestias físicas pero también rendimientos provocan algunas inquietudes en el entrenador.
02 de julio de 2026 - 14:26
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seleccion argentina scaloni -20/03/2025
seleccion argentina scaloni -20/03/2025
Julio Mancini
Temas en esta nota:
Selección Argentina
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