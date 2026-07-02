Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Mundial 2026: A qué hora juegan Suiza vs. Argelia hoy, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Mundial 2026: A qué hora juegan Suiza vs. Argelia hoy, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Mundial 2026: A qué hora juegan Suiza vs. Argelia hoy, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Mundial 2026: A qué hora juegan Suiza vs. Argelia hoy, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Mundial 2026: A qué hora juegan Suiza vs. Argelia hoy, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Buenos Aires|12
La firma debe sueldos hace casi dos años a miles de trabajadores bonaerenses
Uatre pide que el Grupo Tres Arroyos dé la cara
La Mesa Sectorial Avícola de la CGT busca una salida al conflicto que pone en peligro 8 mil puestos de trabajo. Las excusas de la empresa que no cierran.
Por
Andres Miquel
02 de julio de 2026 - 23:56
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
La Mesa Sectorial Avícola de la CGT.
prensaCGT
Últimas Noticias
Despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica.
“No tienen ni idea de a quiénes echaron”
Por
Celeste del Bianco
Siguen los 16avos de final
Portugal le ganó 2-1 a Croacia en el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto
Habrá una reunión el lunes
Se abrió una mesa de diálogo por los despidos en la CNEA
Los #Hashtags del NO | Música nueva, salidas, festivales y lo mejor para ver, leer, jugar y aprender
Los flashes de Ty Segall, los usados de La Libre, el mix de “Cuarto oscuro” y mucho más
Exclusivo para
Las autoridades ucranianas lo calificaron como la mayor ofensiva contra Kiev desde el inicio de la invasión rusa
Rusia lanzó un nuevo ataque masivo sobre Ucrania y dejó 23 muertos
Milei demuele a la administración del Estado
Milei mata empleo privado y público
Cambia la cara, avanza el modelo
Por
Juan Carlos Junio
Se impuso por 3 a 0 sin hacerle concesiones a un rival que esgrimía dureza
Arrancó España y le pasó por encima a Austria
Por
Daniel Guiñazú
El País
Despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica.
“No tienen ni idea de a quiénes echaron”
Por
Celeste del Bianco
Habrá una reunión el lunes
Se abrió una mesa de diálogo por los despidos en la CNEA
El gobierno y su entrega de la soberanía
El plan para resistir la entrega nuclear a los Estados Unidos
Por
Paula Marussich
Rosca y giras rumbo a 2027
Karina interviene la agenda parlamentaria de LLA y baja la línea de apurar la reforma electoral
Economía
El gobierno no hizo la extensión del gasoducto Kirchner y obliga a la industria a importar el gas faltante
Por falta de obras, no hay gas para la industria
Por
Juan Garriga
Estabilidad cambiaria luego de cuatro jornadas de alzas
El dólar quedó en torno a 1500
Milei demuele a la administración del Estado
Milei mata empleo privado y público
OIT fijó un piso mínimo
Trabajo de plataformas: Argentina ante la encrucijada de ratificar el Convenio 193
Por
Carla Pitiot
Sociedad
El exapoderado del astro
Juicio por Maradona: Morla defendió a Luque y criticó la casa de Tigre para la internación domiciliaria
"Lucha con feroz poesía por el mundo que soñamos"
Lali acompañó la inauguración de la muestra del Archivo de la Memoria Trans en Madrid
El accidente generó demoras en el tránsito
Una retroexcavadora rompió un caño y provocó un importante escape de gas en la Dellepiane
La historia del biofísico Agustín Ormazábal
Cómo ser un joven científico en Argentina y sobrevivir en el intento
Por
Pablo Esteban
Deportes
Por los 16avos de final
Portugal le ganó 2-1 a Croacia en el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto
El técnico de Argentina antes de incicar la segunda ronda del Mundial
Lionel Scaloni: “Se podría haber jugado de noche. El espectáculo no será el mismo”
Por
Adrián De Benedictis
El Motorcito de la Argentina habló en conferencia de prensa
“Sería un error pensar más allá”, dijo De Paul antes de Cabo Verde
El primer mano a mano, con ventaja de localía
La Selección va contra Cabo Verde en una Miami argentinizada
Por
Cristian Dellocchio