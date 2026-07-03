Lionel Scaloni: “Se podría haber jugado de noche. El espectáculo no será el mismo”

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Adrián De Benedictis
03 de julio de 2026 - 00:35
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Scaloni recordó a una familia amiga de su pueblo que sufrió un accidente.
AFP. AFP
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