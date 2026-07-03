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El equipo de CR7 jugará con España en octavos

Mundial 2026: Portugal sufrió más de la cuenta, pero eliminó a la dura Croacia

Perisic abrió la cuenta para los balcánicos; sin embargo, Cristiano Ronaldo de penal y Ramos lo dieron vuelta para los lusos, que ahora irán por España.

Mundial 2026. CR7 celebra con sus compañeros el sufrido pase a octavos. COLE BURSTON. AFP

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