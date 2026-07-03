Editorial Octubre publica el segundo volumen de la colección
Guillermo Saccomanno: “La inteligencia artificial jamás podrá suplir la identidad de una escritura”
El escritor participa de la Biblioteca Contratapas Página/12, una colección de doce libros que reúne los textos de los autores que escribieron y escriben en la última página del diario. “Somos responsables de las palabras que usamos”, señala el autor de “Cámara Gesell”. El libro se presentará el próximo miércoles a las 19 en el bar de la Radio AM750.