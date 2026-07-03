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LITERATURA Editorial Octubre publica "Contratapas" con textos de Guillermo Saccomanno
“Somos responsables de las palabras que usamos”
El escritor participa de la Biblioteca Contratapas Página/12, una colección de doce libros que reúne los textos de los autores que escribieron y escriben en la última página del diario.
Por
Silvina Friera
04 de julio de 2026 - 03:25
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El libro de Saccomanno sale mañana y se presenta el miércoles en el bar de la Radio AM750.
Verónica Bellomo
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