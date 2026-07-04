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El 3-2 en el segundo tiempo del alargue
Cuti Romero puso la cabeza para cantar el tercero de Argentina
A los 6 minutos de la segunda etapa suplementaria, el defensor albiceleste metió un gran cabezazo para desatar la locura en Miami.
04 de julio de 2026 - 00:38
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MIAMI (United States), 03/07/2026.- Cristian Romero (C) of Argentina scores his team's third goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Argentina against Cape Verde, in Miami, USA, 03 July 2026. (Cabo Verde) EFE/EPA/RONALD WITTEK
EFE. EFE
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