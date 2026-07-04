Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

El 2-1 de Argentina en tiempo extra

Lisandro Martínez sorprendió por atrás de todo para gritar su gol en el alargue

A los 2 minutos de iniciado el primer tiempo suplementario, el defensor del conjunto albiceleste marcó cuando el equipo más lo necesitaba.

MIAMI (United States), 03/07/2026.- Lisandro Martinez of Argentina celebrates scoring the 2-1 goal the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Argentina against Cape Verde, in Miami, Florida, USA, 03 July 2026. (Cabo Verde) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
MIAMI (United States), 03/07/2026.- Lisandro Martinez of Argentina celebrates scoring the 2-1 goal the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Argentina against Cape Verde, in Miami, Florida, USA, 03 July 2026. (Cabo Verde) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH EFE. EFE

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Para afinar la agenda parlamentaria

Diego Santilli debuta en la Mesa Política

El 2-1 de Argentina en tiempo extra

Lisandro Martínez sorprendió por atrás de todo para gritar su gol en el alargue

El 1-0 del capitán a Cabo Verde

Control magistral y ejecución perfecta: así fue el gol de Messi para destrabar el partido

contratapa

Historia con sal

Por Carina Carriqueo

Exclusivo para

Expectativa por la nueva gira

A un año del regreso, llega el primer adelanto del documental de Oasis

Despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica.

“No tienen ni idea de a quiénes echaron”

Por Celeste del Bianco
Avanza el decomiso a la expresidenta

La Corte Suprema ratificó la ofensiva sobre el patrimonio de Cristina Kirchner

No hubo homenaje oficial a los muertos por la bomba en Coordinación Federal

Milei prefirió bajarse de la prédica de la “memoria completa” en un acto de la Policía Federal

Por Luciana Bertoia

El País

Para afinar la agenda parlamentaria

Diego Santilli debuta en la Mesa Política

A 50 años de la masacre de San Patricio

El desclasificado que muestra que EEUU sabía que a los palotinos los mató la Policía Federal

Por Luciana Bertoia
“Los fusilados de Racing”, el sábado 4 por Argentina/12

Rodolfo Petriz: “Había que dar a conocer esta masacre”

Por Oscar Ranzani
Un favor de la Justicia para Milei

Golpe a la causa $LIBRA: apartaron a las querellas de los estafados

Economía

Tubos de acero

No renuevan el antidumping

Opera con seis de cada diez máquinas paradas y desploma su inversión

La industria textil no avanza

Por Mara Pedrazzoli
Será hasta 2028 y las acciones locales extendieron su recuperación,

El Banco Central refinancia toda la deuda REPO

El torneo de fútbol produjo la reasignación del gasto en las familias

Mundial 2026: el consumo cambia de camiseta y redefine ganadores y perdedores

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

La nave robótica debe recolocarlo en su órbita para que no salga de funcionamiento

Una misión de la NASA al espacio para rescatar un telescopio

Un hito para la conservación del felino

Córdoba: reinsertan a un yaguarundí que será monitoreado de forma satelital

La Plata: el Municipio inició la apertura de ofertas para la contratación de servicios mediante licitación pública

Realizan pericias para determinar identidad y causa de muerte

Misterio en el Parque Nacional Iguazú: encontraron restos óseos humanos

Deportes

El 2-1 de Argentina en tiempo extra

Lisandro Martínez sorprendió por atrás de todo para gritar su gol en el alargue

El 1-0 del capitán a Cabo Verde

Control magistral y ejecución perfecta: así fue el gol de Messi para destrabar el partido

La pasión de los argentinos en un contexto diferente

Entre delfines, fernet y caviar

Por Cristian Dellocchio
En el tiempo extra, el equipo de Scaloni empata 2-2 con goles de Messi y Lisandro Martínez

Selección argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto