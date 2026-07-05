Dos errores

ARGENTINA-BUENOS AIRES-ECONOMIA-FMI

(250925) -- BUENOS AIRES, 25 septiembre, 2025 (Xinhua) -- Imagen de la avenida 9 de Julio donde se emplaza el Obelisco, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 25 de septiembre de 2025. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, aseguró el miércoles que la asistencia financiera para Argentina anunciada por el Gobierno de Estados Unidos y otros organismos multilaterales, como el Banco Mundial, fortalecerá el programa que el Fondo sostiene con el país suramericano. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (ah) (vf)

Xinhua -