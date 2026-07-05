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Por detrás de las innovaciones tecnológicas de la FIFA

📰 El trabajo invisibilizado, versión Mundial

Este mundial es presentado como “el de la IA”. Por debajo de la capa de marketing y tecnología sigue habiendo trabajadores invisibilizados y mal pagos .

Esteban Magnani
Por Esteban Magnani
Philadelphia (United States), 04/06/2026.- An entrance gate of the Philadelphia Stadium in Philadelphia, Pennsylvania, USA, 04 June 2026. Philadelphia is one of the host cities of the FIFA World Cup 2026, co-hosted by the USA, Canada and Mexico and running from 11 June to 19 July. (Mundial de Fútbol, Filadelfia) EFE/EPA/SHAWN THEW
El Mundial 2026 se está desarrollando en los EE.UU., México y Canadá. EFE. EFE

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